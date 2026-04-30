Лавров заявил о настойчивых попытках Европы возродить нацизм в новых формах

Европейские страны пытаются возрождать нацизм в новых формах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в нынешних условиях память о Великой Отечественной войне имеет не только историческое, но и «практическое преломление».

« ...учитывая настойчивые попытки целого ряда европейских государств возрождать нацизм уже в новых формах, в том числе поднимая народы Европы против нашего государства», — отметил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Москва и Астана всегда отмечают годовщину Великой Победы вместе.

До этого Лавров заявил, что европейские страны пытаются придать нацизму «приемлемый вид». Он подчеркнул, что Россия со своей стороны продолжит работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались «незыблемыми».

В декабре прошлого года Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. «За» проголосовали 119 государств, «против» — 51.

Ранее Москва направила генеральному секретарю ООН письмо с перечнем фактов героизации нацизма.

 
