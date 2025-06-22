Путин рассказал, что лежало в основе победы в Великой Отечественной войне

Путин: в основе победы в Великой Отечественной войне лежала вера в Отечество

Вера в Отечество и традиционные ценности легли в основу Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с авторами и редакторами нового учебника истории, пишет ТАСС.

«В основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество», — отметил он.

10 июня Путин заявил, что Россия должна жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Он подчеркнул, что, сражаясь за свободу, народ РФ показал вдохновляющий пример единения и патриотизма.

«И сбережение памяти о мужестве и свершениях поколения победителей имеют для нас, для нашего будущего огромное моральное, общественное и государственное значение», — сказал Путин.

Президент обратил внимание на важность продолжения системной работы по историческому просвещению и борьбе с фальсификацией истории.

До этого Путин заявил, что все народы Советского Союза внесли общий вклад в разгром нацизма. При этом он добавил, что больше всего на алтарь Победы положила РСФСР в силу своего большого размера.

Ранее Путин призвал помешать возрождению нацизма.