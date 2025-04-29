Путин призвал помешать возрождению нацизма

Путин заявил, что нужно сделать все, чтобы помешать возрождению нацизма

Нужно сделать все возможное, чтобы помешать возрождению нацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе международного форума «Великое наследие — общее будущее», трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности», — сказал глава государства.

Путин назвал День Победы «святым праздником для России и многих республик бывшего Советского Союза».

Президент подчеркнул, что все народы Советского Союза столкнулись с тяжелыми испытаниями. Он отметил, что победа в этой войне, а также разгром нацизма являются общим достижением многонационального советского народа.

29 апреля Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили мемориал «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Ранее Лукашенко рассказал, как России и Белоруссии догнать и перегнать Запад.