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Армия

Экс-главком НАТО указал на уязвимое место ВСУ

Адмирал Ставридис: у ВСУ на 27 ракет приходится только один перехватчик
Anatolii Stepanov/Reuters

Экс-командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил в соцсети X, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 27 ракет приходится только один перехватчик.

«Один перехватчик на 27 приближающихся баллистических ракет в эти выходные — такова цена дефицита ракет Patriot», — отметил Ставридис.

Таким образом он прокомментировал публикацию Washington Post о том, что у ВСУ не хватает перехватчиков для систем Patriot.

Авторы публикации назвали Patriot единственной надеждой Киева в противостоянии с Москвой.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский потребовал от союзников ракеты для систем Patriot. Он упрекнул страны Европы и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на их наличие на складах.

Он добавил, что противоракетные системы не должны лежать на складах.

До этого журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США отклонил запрос Зеленского на поставку Киеву ракет-перехватчиков системы Patriot для обеспечения защиты в зимний период от баллистических угроз.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».

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