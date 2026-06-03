Зеленский заявил о выгоде России от членства Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО отвечает интересам в том числе и России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает «РБК-Украина».

«Большинство стран НАТО понимает, что Украина в НАТО нужна НАТО не меньше, чем это нужно Украине. Я считаю, что и россиянам нужно, чтобы Украина была в НАТО. Потому что в будущем россиянам может быть больно, если Украина не будет в НАТО», — заявил Зеленский.

2 июня глава МИД Украины Андрей Сибига также призвал Запад признать, что членство Украины в НАТО является наиболее выгодной и логичной моделью будущего Европы.

В мае государственный секретарь минобороны Румынии Сорин-Дан Молдован заявил, что преждевременно обсуждать присоединение Украины к НАТО, так как на ее территории продолжаются боевые действия. Также в мае глава словацкого МИД Юрай Бланар отметил, что Братислава согласна поддержать вступление Украины в ЕС, но против ее членства в НАТО.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаток внимания со стороны США.