На Украине заявили о неготовности к зимним атакам на энергетику

Украина не готова к зимним атакам на энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире YouTube-канала нардепа Андрея Жупанина.

«В чем структурная сложность этой зимы? В том, что мы начали переход к гораздо более устойчивой системе работы критической инфраструктуры, то есть водоснабжения и отопления, прежде всего, но мы его не завершим. Вот гарантированно не завершим. <…> Мы реально не готовы», — отметил он.

По словам Харченко, партнеры Украины медленно поставляют оборудование в страну. Так, например, если деньги были выделены в марте, то тендеры объявляют в июне, а на выполнение дается год.

15 июля лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия написал, что предстоящая зима станет для Украины самой тяжелой.

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сказал, что жителям Киева предстоящей зимой стоит ждать блэкаут и канализационный коллапс.

3 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский проведет специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с подготовкой страны к зиме. Тогда же Зеленский заявил, что Украина постарается завершить конфликт к зиме.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский предложил России три варианта перемирия.