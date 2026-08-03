Зеленский анонсировал проведение спецзаседания по подготовке Украины к зиме

Зеленский проведет спецзаседание СНБО в связи с подготовкой Украины к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе проведет специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с подготовкой страны к зиме. Об этом политик сказал на совещании с послами в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

На заседании будет оценено то, насколько выполняются или не выполняются планы устойчивости для областей, украинских общин.

Соответственно, исходя из этого, будут поставлены задачи для внешних отношений Украины, уточнил глава государства.

Новым секретарем СНБО Зеленский назначил Игоря Клименко.

15 июля глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что грядущая зима станет самой тяжелой для Украины. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко также сказал, что украинцы будущей зимой будут неделями и днями сидеть без света.

До этого бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что отставка правительства Украины, о которой стало известно 12 июля, случилась из-за подготовки Киева к «еще одной ужасной зиме с гуманитарной катастрофой».

Ранее на Украине сообщили, что Зеленский предложил России три варианта перемирия.