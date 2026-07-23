Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении

Михаил Федоров свергнет президента Украины Владимира Зеленского, если тот восстановит его в должности министра обороны страны. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинской журналистке Лане Шевчук.

«Если сейчас Федорова вернут на должность министра обороны Украины, то Зеленский вообще может выходить. Я здесь жду или временное правительство либо выборов <…> но больше склоняюсь к госперевороту», — сказала Скороход.

По мнению депутата, существование Зеленского как политической фигуры — вопрос времени. Скороход отметила, что украинского лидера больше никто не воспринимает всерьез и выразила уверенность, что его «съедят свои».

До этого политолог, украинист Богдан Безпалько допустил, что отправленный в отставку Михаил Федоров может заявить о президентских амбициях. Эксперт указал, что экс-глава минобороны Украины — человек молодой, амбициозный, дерзкий. В этом отношении он вполне может сыскать поддержки со стороны внутренних и внешних игроков, отметил Безпалько.

Политолог также обратил внимание, что западные СМИ на данный момент выступают с медийной поддержкой Федорова. По мнению Безпалько, Федоров сегодня главная фигура, которая в медиа оппонирует Зеленскому.

Ранее политолог назвал причину «больного культа личности» вокруг Михаила Федорова.