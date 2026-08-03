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Политика

Российские силовики связали назначение Умерова главой СВР с «пленками Миндича»

ТАСС: Зеленский назначил Умерова главой СВР, чтобы скрыть «пленки Миндича»
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки (СВР) страны, чтобы тот не допустил обнародования полного досье «пленок Миндича». Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Основная цель Умерова на новом посту — минимизация рисков обнародования полного досье «пленок Миндича», — отметил собеседник агентства.

Украинские СМИ писали, что Зеленский перед назначением советовался с Андреем Ермаком, который и принял решение, поскольку Умеров лично заинтересован в урегулировании скандала.

«Пленки Миндича» — это аудиозаписи, собранные антикоррупционными органами Украины в ходе расследования коррупционной схемы в энергетике. В ноябре 2025 года НАБУ и САП начали операцию «Мидас», в рамках которой фигурировал бизнесмен Тимур Миндич, бывший министр юстиции Герман Галущенко и компания «Энергоатом». Всего было собрано около тысячи часов записей.

В мае этого года бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что на аудиозаписях обсуждаются финансовые потоки вокруг производства дронов на сумму до $7 млрд. По ее словам, на записях упоминается «Вова» — прозвище Зеленского, которого называют участником сделок и владельцем элитного особняка под Киевом. Также на пленках фигурируют бывший глава ОП Украины Андрей Ермак и Умеров, обсуждавшие многомиллионные контракты на поставку дронов и бронежилетов.

Ранее в МИД России заявили, что «пленки Миндича» должны получить огласку в США.

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