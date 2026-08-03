Зеленский нашел фигуранту «пленок Миндича» Умерову новую должность

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает назначение Рустема Умерова, который фигурирует в так называемых «пленках Миндича», на пост главы Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ранее Умеров был кандидатом на пост посла Украины в США, «однако с этим не сложилось».

По информации собеседников, назначение Умерова главой СВР позволит ему и далее возглавлять делегацию на мирных переговорах с Россией и США. Утверждается, что назначение согласовано с бывший главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

«Зеркало недели» пишет, что на фоне последних перестановок во власти Украины «Умерова, как чрезвычайно близкое и доверенное лицо президента, тоже нужно было обеспечить должностью». Таким образом «по остаточному принципу появилась идея назначить его главой СВР», говорится в тексте.

17 июля Владимир Зеленский назвал имя будущего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам главы государства, эту должность вместо Умерова займет бывший министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Зеленский сообщил, что соответствующий указ о назначении Клименко уже готовится.

Ранее Умерова допросили по делу Миндича.