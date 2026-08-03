«Они умоляют о встрече»: Трамп рассказал о переговорах с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что США и Иран ведут переговоры, даже если иранская сторона публично это отрицает.

«Они просят о встрече, как сказали бы некоторые, «умоляют», начинаются переговоры, в ближайшем будущем запланировано их дальнейшее проведение», — написал он.

Президент США также заявил, что Иран никогда не получит ядерного оружия.

В Иране опровергли заявление Трампа о переговорах. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Исламская Республика ведет консультации только с Оманом, и они касаются безопасности судоходства в Ормузском проливе.

До этого американский лидер объявил, что США и Иран проведут переговоры и якобы достигли договоренностей по Ормузскому проливу. Он также заявил, что отказался от массированного удара по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию в Иране по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер заявил о готовности содействовать деэскалации и установлению стабильности в регионе.

Ранее Иран заявил об отказе трех стран помогать США с ним воевать.