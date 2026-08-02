Иран заявил об отказе трех стран помогать США с ним воевать

Болгария, Великобритания и Украина заявили, что не будут участвовать в войне против Ирана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в эфире государственного телеканала, передает ТАСС.

«За последние 24 часа поступило множество звонков из Великобритании, Болгарии и с Украины, и речь шла о том, что они не будут участвовать в войне с Ираном», — сказал дипломат.

Багаи также заявил, что Ормузский пролив ни при каких условиях не вернется к состоянию, которое было до войны. Иран и Оман ведут переговоры о новом безопасном морском маршруте, и этот процесс начался сразу после прекращения огня 19 фарвардина (8 апреля по григорианскому календарю).

Представитель МИД подчеркнул, что согласованный маршрут станет новым коридором, который определят две страны по взаимному согласию. Он также отметил, что эти договоренности не связаны с открытием или сохранением блокады пролива, так как перекрытие было вызвано не действиями Омана, а нарушением обязательств США и морской блокадой Ирана.

«Мы должны убедиться, что Ормузский пролив не будет использован агрессивными сторонами против нас. Для этого необходимо принять механизм, который полностью обеспечит суверенные права Ирана», — добавил Багаи.

Он сообщил, что Иран провел переговоры с Пакистаном и Турцией, в ходе которых предупредил их о последствиях любых враждебных действий против Исламской республики.

Багаи заявил, что угрозы и запугивания со стороны американских официальных лиц не являются чем-то новым. Иран действует исходя из своих национальных интересов и не изменит свою позицию под давлением или из-за риторики США.

Ранее в США заявили об ударе мощной авиабомбой по жилому дому в Иране.