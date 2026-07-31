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Политика

СМИ: Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет Patriot

Atlantic: Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать к зиме 300 ракет Patriot
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент США Дональд Трамп отклонил запрос украинского лидера Владимира Зеленского о предоставлении Киеву ракет-перехватчиков системы Patriot для обеспечения защиты в зимний период от баллистических угроз. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, Украина обращалась с просьбой о поставке 300 единиц таких ракет с целью защиты объектов энергетической инфраструктуры и противодействия потенциальным атакам в зимние месяцы. Журнал утверждает, что Трамп не одобрил данную просьбу.

Вместо этого американский президент предложил альтернативную форму помощи. Трамп выразил готовность предоставить Украине разрешение на выпуск собственных ракет-перехватчиков Patriot. При этом отмечается, что Киев не сможет наладить их массовое производство в ближайшие годы.

До этого Зеленский заявлял, что Украине критически не хватает ракет для защиты от баллистики ВС РФ. Президент Украины сообщил, что сосредоточен на переговорах с Соединенными Штатами и другими союзниками с целью продолжения поставок боеприпасов.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что Москва видит дуализм в позиции США по Украине, поскольку Вашингтон поставляет оружие Киеву и при этом заявляет о своей готовности способствовать переговорам.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».

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