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Политика

США обсудили с Украиной передачу ей секретных технологий производства Patriot

Тернер: с Украиной идут переговоры по производству Patriot
Elizabeth Frantz/Reuters

Представители Соединенных Штатов и Украины проводят консультации по теме передачи Киеву технологий производства систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил член палаты представителей конгресса США Майк Тернер в эфире телеканала CBS.

«Я полагаю, что идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии», — сказал он.

Вместе с тем Тернер отметил, что решить связанные с этим вопросы «очень-очень трудно».

До этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул страны Европы и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на их наличие на складах.

В конце июля журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщал, что президент США отклонил запрос Зеленского на поставку Киеву ракет-перехватчиков системы Patriot для обеспечения защиты в зимний период от баллистических угроз. Согласно данным издания, Украина обращалась с просьбой о поставке 300 единиц таких ракет с целью защиты объектов энергетической инфраструктуры и противодействия потенциальным атакам в зимние месяцы.

Однако американский президент предложил альтернативную форму помощи. Он, как утверждается, выразил готовность предоставить Украине разрешение на выпуск собственных ракет-перехватчиков Patriot.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».

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