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Армия

В США указали на острый дефицит ракет для Patriot на Украине

WP: Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО Patriot
Sean Murphy/AP

Вооруженные силы Украины испытывают дефицифит ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Издание отмечает, что Patriot — это единственная надежда Украины для противостояния российским ударам, усилившимся за последние месяцы. Однако в стране не хватает ракет для перехватчиков.

Днем ранее президент Украины Владимр Зеленский потребовал от союзников ракеты для систем Patriot. Он упрекнул страны Европы и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на их наличие на складах.

До этого журнал The Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США отклонил запрос Зеленского на поставку Киеву ракет-перехватчиков системы Patriot для обеспечения защиты в зимний период от баллистических угроз. Согласно данным издания, Украина обращалась с просьбой о поставке 300 единиц таких ракет с целью защиты объектов энергетической инфраструктуры и противодействия потенциальным атакам в зимние месяцы.

Ранее на Украине признали невозможность отвечать России «ударом на удар».

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