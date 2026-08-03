В заявлениях Трампа о переговорах с Ираном увидели тень Обамы

Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих переговорах с Ираном из-за того, что он действительно стремится заключить с Тегераном выгодную сделку. Его основная цель – превзойти экс-главу Белого дома Барака Обаму, который в 2015 году заключил с Ираном соглашение, резко раскритикованное Трампом, объяснил в беседе с «Ридусом» ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Он напомнил, что действующий президент США обвинил Обаму в заключении крайне невыгодной сделки, назвав ее капитуляцией Америки, и впоследствии отменил ее.

«Новая сделка должна быть более выгодной, если президент не хочет потерять лицо, – пояснил политолог. – Тегеран же демонстрирует непоколебимую стойкость. Но в любом случае никто не хочет военных действий, они никому не выгодны».

На этом фоне сегодня Вашингтон в отношениях с Тегераном придерживается политики двухэтапного принуждения к переговорам: сначала оказывает давление, а потом предлагает выбор – либо переговоры, либо усиление давления с перспективой возобновления боевых действий. И если ранее никто не соглашался на компромиссы, то сегодня, когда Иран выстоял в конфликте с США, речь о смене политического режима больше не идет – Трамп уже был вынужден подписать техническое соглашение, вызвавшее неодобрение американских элит.

«Рано или поздно соглашение заключат, но в каком виде и в какой срок – неизвестно», – заключил Блохин.

Напомним, накануне американский лидер объявил, что США и Иран проведут переговоры 3 августа. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон и Тегеран якобы достигли договоренностей по Ормузскому проливу. Также Трамп упомянул свой отказ от нанесения массированного удара по Исламской Республике, пояснив, что принял такое решение по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Однако сегодня представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг заявление Трампа, подчеркнув, что с США никаких переговоров не проводится. По его словам, Исламская Республика в настоящее время ведет переговоры с Оманом, обсуждая вопросы, связанные с безопасностью судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сенатор заявил об отсутствии у Трампа желания отправлять Иран «в каменный век».