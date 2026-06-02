Конфликт с Украиной может завершиться до конца дня, если ВСУ покинут территорию российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Что касается [президента Украины Владимира] Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова о том, что Зеленский намерен добиться прекращения боевых действий до зимы.

Накануне Буданов заявил, что Зеленский попытается добиться прекращения боевых действий как можно быстрее, желательно до зимы. По его словам, сейчас есть «реальные признаки того, что основания для прекращения огня существуют».

9 мая Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Глава государства вновь указал на то, что Россия открыта для контактов и будет приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны США.

Ранее на Украине назвали «очень хорошим» один вариант окончания конфликта.