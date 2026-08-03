В МИД Ирана заявили, что соглашения с Оманом по проходу через Ормуз недостаточно

Багаи: Ирану недостаточно соглашения лишь с Оманом для открытия Ормуза

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика не откроет Ормузский пролив лишь на основании соглашения с Оманом. Его слова передает ТАСС.

«Достижение соглашения о безопасном маршруте судоходства через Ормузский пролив является необходимым, но недостаточным условием для открытия пролива», — подчеркнул Багаи.

Он уточнил, что Ормузский пролив закрыли не из-за разногласия между Тегераном и Маскатом, а из-за агрессии США и Израиля по отношению к Ирану.

Багаи также сообщал, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон и Тегеран начнут переговоры, не соответствует действительности.

Накануне американский лидер объявил, что США и Иран проведут переговоры 3 августа. По словам хозяина Белого дома, Вашингтон и Тегеран якобы достигли договоренностей по Ормузскому проливу. Также Трамп упомянул свой отказ от нанесения массированного удара по Исламской Республике, пояснив, что принял такое решение по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В начале июля президент США по телефону обсудил ситуацию в Иране с российским коллегой Владимиром Путиным. Последний отметил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности на Ближнем Востоке.

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