Стало известно, как Иран удивил США

Иран ошеломил Соединенные Штаты своей готовностью к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом пишет Axios со ссылкой на несколько источников из числа американских должностных лиц.

По словам одного из источников, Тегеран в последнее время вел себя «крайне агрессивно». Исламская Республика ударила по базе США на территории Иордании, а затем осуществила «дополнительные атаки» в отношении американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Источник не стал уточнять, о каких именно действиях Ирана идет речь.

Как выяснили журналисты, президент Соединенных Штатов всерьез думает о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры Исламской Республики. Решение может быть принято в ближайшие дни, утверждается в материале. Из него следует, что Вашингтон таким образом может попытаться заставить Тегеран согласиться с его условиями по прекращению огня.

Тем временем американский лидер отказался от запланированной на 1–2 августа масштабной атаки на Иран, сделав ставку на новую попытку договориться с этой страной. Подготовка ударов по энергетическим объектам Исламской Республики была остановлена после консультаций США с государствами Персидского залива, которые выразили опасения по поводу региональной эскалации. Сообщалось, что в ближайшее время Вашингтон намерен добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы Тегерана». Хозяин Белого дома пригрозил, что в случае провала переговоров Иран столкнется с «военным террором». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране выразили готовность решительно ответить на «авантюристские действия» Соединенных Штатов.