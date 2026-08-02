В США узнали мнение стран Персидского залива о политике Вашингтона в отношении Ирана

Страны Персидского залива за кулисами выражают разочарование непоследовательностью политики США в отношении Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации утверждается, что ближневосточные страны считают, что у Вашингтона «отсутствует ясная стратегия» в отношении Тегерана. Это приводит к частым атакам Исламской Республики по странам залива.

Из-за этой ситуации наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе разговора в субботу просил президента США Дональда Трампа прояснить позицию Вашингтона.

До этого портал Axios, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии попросил Трампа прекратить удары по Ирану.

Трамп при этом заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради сделки с Тегераном.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что существовали провокации со стороны Ирана, ставшие триггером для возникшего конфликта с США.

Ранее Иран заявил о готовности решительно ответить на «авантюристские действия» США.