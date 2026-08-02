Трамп заявил, что согласился не наносить мощный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради сделки с Тегераном. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Truth Social.

Президент подчернул, США ноходятся в полной готовности в «масштабах военного террора, каких не видели со времен Второй мировой войны», но было принято иное решение.

«Несмотря на это, Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки», — написал он.

Под контурами сделки подразумевается «незамедлительное и полное открытие Ормузского пролива», а также ликвидация «ядерной угрозы» со стороны Тегерана, отметил Трамп.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился провести новую военную операцию против Ирана.

До этого Трамп заявлял, что стратегия США по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отмечал, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жестокостью, но есть и более разумный путь — договориться

Ранее Трамп отказался назвать сроки окончания войны с Ираном.