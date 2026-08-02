Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Трамп заявил, что согласился не наносить мощный удар по Ирану

Трамп заявил, что согласился отменить мощный удар по Ирану ради сделки
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради сделки с Тегераном. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Truth Social.

Президент подчернул, США ноходятся в полной готовности в «масштабах военного террора, каких не видели со времен Второй мировой войны», но было принято иное решение.

«Несмотря на это, Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки», — написал он.

Под контурами сделки подразумевается «незамедлительное и полное открытие Ормузского пролива», а также ликвидация «ядерной угрозы» со стороны Тегерана, отметил Трамп.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился провести новую военную операцию против Ирана.

До этого Трамп заявлял, что стратегия США по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отмечал, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жестокостью, но есть и более разумный путь — договориться

Ранее Трамп отказался назвать сроки окончания войны с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как переехать в другой регион по программе трудовой мобильности и какую субсидию за это можно получить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!