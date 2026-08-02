Иран заявил о готовности решительно ответить на «авантюристские действия» США

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи предостерег США от «авантюристских действий», передает Press TV.

Телеканал сообщил, что министр провел телефонные разговоры с командующим ВС Пакистана, фельдмаршалом Асимом Мунироми и своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Собеседники обсуждали последствия действий США на Ближнем Востоке и риск эскалации конфликта. При этом Арагчи заявил о готовности Исламской Республики дать решительный ответ в случае очередных атак.

Накануне стало известно, что США готовятся к новому этапу военной кампании против Ирана на фоне отсутствия прогресса в переговорах с Тегераном. Удары могут начаться уже в эти выходные. По информации американских СМИ, администрация президент США рассматривает расширение списка целей и атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана. А Израиль может присоединиться к новым ударам.

Ранее США снесли 900-килограммовой бомбой жилой дом в Иране.