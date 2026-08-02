Axios узнал о просьбе Саудовской Аравии к США прекратить атаковать Иран

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман попросил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа прекратить удары по Ирану. Об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на осведомленные источники.

По словам неназванного американского чиновника, бен Салман во время телефонного разговора с главой Белого дома выразил опасения из-за его намерения нанести массированные удары по Ирану. Он призвал американского лидера прояснить план действий Вашингтона.

Трамп при этом заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради сделки с Тегераном.

До этого Трамп заявлял, что американская стратегия по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он подчеркивал, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жестокостью, однако существует и более разумный путь — договориться.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что не считает, что существовали провокации со стороны Ирана, ставшие триггером для возникшего конфликта с США.

Ранее Путину передали привет от Трампа.