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Политика

В США сделали заявление о победе Украины в конфликте с Россией

Дэвис: Запад ухудшает положение Украины, поддерживая заявления об «успехах» ВСУ
Andriy Andriyenko/AP

Запад ухудшает положение Украины, поддерживая утверждения о якобы успехах ВСУ на линии боевого соприкосновения. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в комментарии для американского издания Responsible Statecraft.

«Преувеличивая позицию Киева, западные СМИ маскируют мрачную реальность: у Украины нет реального военного пути к победе», — заявил он.

Эксперт считает, что Киеву либо придется договариваться о наилучших доступных условиях мира, либо столкнуться с полным военным поражением.

До этого норвежский политолог Алекс Крайнер заявил, что капитуляции Украины мешают ее западные кредиторы, поскольку опасаются, что при таком развитии событий все займы и облигации страны обнулятся. По словам эксперта, у Запада остается надежда, что Украина победит или сумеет как-то себя спасти. Крайнер подчеркнул, что именно западные финансисты не дают конфликту завершиться.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия добьется своих целей в ходе специальной военной операции (СВО). Глава государства отмечал, что российские войска будут делать это аккуратно, но настойчиво.

Ранее Путин объяснил причину уверенности в победе России.

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