Западные кредиторы Украины сопротивляются завершению боевых действий, поскольку в случае капитуляции страны все ее займы и облигации, которыми они владеют, обнулятся. Об этом заявил норвежский политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он объяснил, что блокада черноморских портов на Украине создает серьезные проблемы для экспорта и поступлений в страну иностранной валюты. Это в свою очередь снижает способность обслуживать внешний долг, что косвенно может привести к обвалу стоимости украинских облигаций. В связи с этим, как указал эксперт, многие западные держатели облигаций «очень нервничают», что является одной из причин продолжения конфликта, заявил он.

Политолог добавил, что западные кредиторы просто не могут позволить Украине прекратить боевые действия из-за страха потерять сотни миллиардов долларов, выданные ей.

«Пока Украина воюет, у Запада остается надежда, что она победит или как-то сумеет себя спасти <…> Так что именно финансисты не дают войнам закончиться», — подытожил Крайнер.

До этого журналист Томас Фази выразил мнение, что одной из причин затягивания конфликта является страх президента Украины Владимира Зеленского и его западных союзников перед тем, что украинцы после обретения свободы слова расскажут правду о жестокой и кровопролитной военной политике, навязанной им силой.

Ранее в Госдуме высказались о судьбе Зеленского после завершения СВО.