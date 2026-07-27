Путин пообещал, что Россия добьется своих целей в ходе СВО

Россия добьется своих целей в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва, передает РИА Новости.

«Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», — сказал глава государства.

Накануне Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. При этом российский лидер не сомневается, что победа будет за РФ.

Утром 27 июля председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что сроки завершения спецоперации на Украине зависят от успехов ВС РФ на линии соприкосновения. По его словам, давать какие-либо конкретные прогнозы преждевременно. Сенатор подчеркнул, что Киеву необходимо понять бесперспективность агрессивной линии в отношении России.

Ранее Путин рассказал, чем нужно «пропитать» сознание российского общества.