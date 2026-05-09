Путин объяснил причину уверенности в победе России

Путин: победа всегда была и будет за нами

Как бы ни менялась техника и способы ведения военных действий, неизменным будет одно — победа всегда будет за нами. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на военном параде, который проходит на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Победа всегда была и будет за нами. Судьбу страны вершат люди», — подчеркнул президент.

Его речь длилась 8,5 минуты. В своей речи глава государства поздравил всех с праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что для россиян — это главный праздник, в который вся страна помнит подвиг бойцов, сложивших голову за победу над нацизмом.

В 2026 году речь Путина оказалась одной из самых коротких. В прошлом году президент выступал примерно с такой же по длительности речью. Самой долгой была речь в 2022 году. Она составила 11 минут. Выступления в 2023 и 2020 годах шли по 10 и 9 минут соответственно.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Захарова назвала День Победы священным и сакральным праздником.