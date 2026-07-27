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Политика

Путин раскрыл тактику России на поле боя

Путин: Россия на поле боя будет добиваться целей аккуратно, но настойчиво
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво, и добьется своих целей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с депутатами Госдумы восьмого созыва в Кремле, передает РИА Новости.

«Вся Россия — власти, народ, общество — обязательно добьется и в ходе СВО поставленных целей и сделает все для победы», — выразил уверенность глава государства.

При этом президент признал, что у перспективы действовать «смелее» в рамках специальной военной операции «есть свои риски, цена которым — потери на поле боя».

27 июля Путин провел встречу с депутатами в Кремлевском дворце, на которой он подводил итоги «масштабной законотворческой работы» Госдумы восьмого созыва за прошедшие пять лет.

По словам российского лидера, последние годы стали сложными и крайне ответственными для России. Он добавил, что на данный момент страна переживает один из решающих этапов своей истории. Путин подчеркнул, что сейчас «без всякого преувеличения» на кону стоит судьба и будущее российского народа.

Ранее Путин объяснил причину уверенности в победе России.

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