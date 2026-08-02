«Сделаем Америку великой снова»: Трамп намекнул на свое переизбрание на третий срок

Трамп опубликовал изображение с намеком на участие в выборах в США в 2028 году

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал картинку, намекающую на его участие в следующих выборах.

На изображении политик стоит на фоне своих сторонников по движению MAGA (Make America Great Again/«Сделаем Америку снова великой» — лозунг Трампа во время президентской кампании). Внизу картинки написано: «Трамп 2028. Сделаем Америку великой снова».

Действующий президент США неоднократно заявлял, что рассматривает возможность баллотироваться на третий президентский срок несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к американской Конституции. Последний раз политик сделал это 1 августа. Он считает, что следующий американский президент «будет казаться супергением», поскольку будут открыты заводы, появятся рабочие места, страна будет восстановлена, а в заслугу это поставят ему. По этой причине действующий лидер хотел бы остаться на посту. Серьезен ли Трамп в своих намерениях и сможет ли он обойти запрет, прописанный в основном законе, — в материале «Газеты.Ru».

На этом фоне в начале июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026 (Петербургского международного экономического форума)ответил на вопрос о возможности переизбрания на новый срок в 2030 году. Глава государства заявил, что российская Конституция позволяет ему баллотироваться снова.

Ранее Трамп «перевоплотился» в короля рок-н-ролла.