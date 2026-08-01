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Политика

Трамп «перевоплотился» в короля рок-н-ролла

Трамп опубликовал свое изображение в образе Пресли
realDonaldTrump/TruthSocial

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал собственное изображение, на котором предстал в роли короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

На фото политик стоит перед микрофоном в белом костюме с высоким стоячим воротником, украшенном стразами и камнями, отсылающими к популярному исполнителю. На наряде также есть орнамент в виде белоголового орла — символа США.

В конце мая Трамп допустил, что заменит выступления некоторых артистов в Вашингтоне ко Дню независимости митингом «главной звезды мира» — себя самого. Глава государства заявил, что собирает гораздо больше зрителей, чем Элвис Пресли в расцвете своей карьеры, и делает это без гитары. А еще политик любит США больше всех на свете, а некоторые, по словам Трампа, называют его величайшим президентом в истории.

Прошлой осенью президент России Владимир Путин во время разговора с премьер-министром Виктором Орбаном сравнил Трампа с танком. Венгерский политик признался, что восхищается деловым подходом президента США и сравнил его с «торнадо». А Путин сказал, что Трамп «движется вперед как танк». По его мнению, это приносит плоды и этому можно только радоваться.

Ранее Трамп «нашел» для США новый 51-й штат в Южной Америке.

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