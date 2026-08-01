Президент США Дональд Трамп в шутку заявил телеканалу Real America, что хотел бы быть и следующим президентом Соединенных Штатов.

«Я говорю, что хотел бы быть следующим человеком, который займет пост, так как следующий глава государства будет казаться супергением, поскольку будут открыты заводы, появятся рабочие места, страна будет восстановлена, а в заслугу это поставят ему», — сказал он.

До этого на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне Трамп в шутку заявил, что намерен снова баллотироваться на президентских выборах. Американский лидер уже не исключал попытки избраться на третий срок, утверждая, что существуют пути для такого выдвижения, однако 22-я поправка к Конституции США запрещает занимать пост президента более двух четырехлетних сроков, а для Трампа текущий срок как раз является вторым.

Издание MS Now со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США сообщало, что Трамп начал открыто поддерживать вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса как кандидата в его преемники на выборах главы государства 2028 года.

В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона не вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах. Как он отметил, все расследования в конгрессе США «привели к нулю». В то же время российский лидер обратил внимание, что политические элиты Европы напрямую вмешивались в американские выборы, делая это «совершенно очевидно и неприкрыто».

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.