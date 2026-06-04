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Политика

Путин рассказал о возможности переизбрания на новый срок

Путин заявил, что Конституция позволяет ему участвовать в выборах в 2030 году
Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ-2026 ответил на вопрос о возможности своего переизбрания на новый срок в 2030 году. Его слова приводит «Лента.ру».

Как уточнил глава государства, российская Конституция позволяет ему баллотироваться, но сейчас об этом рано говорить.

«Только Господь знает, хватит нам здоровья — и мне, и вам, и всем здесь собравшимся — для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра и тем более решать какие-то задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, в настоящее время перед страной стоит множество масштабных и острых вопросов. Их необходимо решать, думая о будущем России.

Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2026 встретился с главами международных информагентств. Мероприятие прошло в формате «вопросы — ответы» и было посвящено внутренней и внешней политике России, а также ключевым международным событиям. Встреча стала юбилейной, десятой. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

3 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартовал ПМЭФ. Он продлится до 6 июня, тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе — более 150 сессий, посвященных мировой и российской экономике, технологическому развитию, социальной повестке, развитию среды для жизни и другим темам. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание 5 июня.

Ранее Путин поручил пресекать попытки провокаций перед выборами.

 
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