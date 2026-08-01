Трамп «нашел» для США новый 51-й штат в Южной Америке

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social изобразил Венесуэлу как 51-й штат США.

На картинке видна только северная часть Южной Америки. Континент закрашен серым, однако территория Венесуэлы выделяется, потому что в качестве заливки для нее использован американский флаг. Глава государства подписал картинку: «Пятьдесят первый штат».

Прошлым летом Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым присоединение Канады к США в качестве 51-го штата, поскольку, по его мнению, Оттава находится в полной зависимости от Вашингтона.

На этой неделе американский лидер сообщил, что Гренландия может перейти под контроль США до конца его президентского срока в январе 2029 года. По словам политика, остров имеет большое значение для страны.

На этом фоне пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Гренландию территорией Дании.

Ранее мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо.