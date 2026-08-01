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Политика

Трамп раскрыл планы на Гренландию до конца своего президентского срока

Трамп допустил взятие Гренландии под контроль США до конца президентского срока
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Гренландия может перейти под контроль США до конца его президентского срока, который истекает в январе 2029 года. Свои планы он раскрыл в интервью Real America.

Трамп согласился с предположением ведущего, что к моменту его ухода с поста главы Белого дома остров может находиться под контролем США.

Президент подчеркнул, что Гренландия имеет большое значение для Соединенных Штатов.

8 июля Трамп заявил, что США очень нуждаются в Гренландии «для защиты мира», а Дании этот остров не нужен. Он отметил, что США взяли остров под защиту после оккупации Дании нацистами во время Второй мировой войны (1939 – 1945 годы), но затем «по глупости» вернули его обратно. Президент подчеркнул, что американскому государству не следовало этого делать.

В тот же день премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров «не продается», а страна готова защищать его «каждый дюйм». При этом Копенгаген поддерживает право Гренландии самостоятельно определять свою судьбу, подчеркнула она.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жестко, «если не сказать жестоко».

Ранее политолог оценил перспективу войны США с Данией за Гренландию.

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