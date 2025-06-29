Трамп пояснил, почему Канада должна войти в состав США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает необходимым присоединение Канады к США в качестве 51-го штата, поскольку, по его мнению, Оттава находится в полной зависимости от Вашингтона. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Честно говоря, Канада должна стать 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада целиком и полностью зависит от Соединенных Штатов, а мы от Канады не зависим», — сказал Трамп, добавив, что любит Канаду.

В мае Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение, в котором заявил, что Канаде не придется вносить плату за использование системы противоракетной обороны «Золотой купол», если она примет решение о вхождении в состав Соединенных Штатов. Он добавил, что в случае, если республика решит стать «долгожданным 51-м штатом», стоимость использования «Золотого купола» составит 0 долларов США. По словам Трампа, данное предложение рассматривается в Оттаве.

Ранее Трамп заявил о прекращении всех торговых переговоров с Канадой.