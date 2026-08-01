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Политика

Руководство Крыма заявило о людоедском отношении США к Украине

Глава Госсовета Крыма Константинов заявил о планах США «выжать соки» из Украины
Mariam Zuhaib/AP

Вашингтон демонстрирует людоедское и бандитское отношение к Украине, намереваясь выжать из нее все соки. Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, цитирует ТАСС.

«Оно [отношение] людоедское, бандитское: выжать все соки и плевать на все остальное», — подчеркнул он.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам дает Вашингтону право прийти на Украину «в любое время» и «забрать все», что захочет.

Соглашение было подписано в апреле прошлого года. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей сфере.

Между тем недавно издание Politico писало, что США хотят уступить другим странам лидерство в содействии Украине.

Ранее были названы главные доноры бюджета Украины.

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