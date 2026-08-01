Трамп объяснил, как США могут обобрать Украину в сделке по редкоземам

Трамп: США могут получить от Украины практически все по сделке о редкоземах

США могут получить от Украины практически все в рамках сделки по редкоземельным ресурсам. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America.

«У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим», — подчеркнул глава Белого дома.

В феврале 2025 года США предложили Украине сделку, в рамках которой республика должна была предоставить американской стороне доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это Вашингтон обещал предоставить гарантии безопасности для Киева.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о редкоземельных металлах. Договор предусматривает создание инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей сфере. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал сделку по недрам с Украиной.