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Армия

США уступят лидерство в содействии Украине другим странам

Politico: Пентагон уступает лидерство в помощи Украине другим странам НАТО
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США перестанут играть ключевую роль в группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ). Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники.

»Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, размещенном в Германии, которое координирует военную помощь Украине», — говорится в статье.

Руководство группой возглавит другая страна — член НАТО. По словам источников издания, этот процесс может занять около года, но сотрудничество с Украиной не прервется.

Чиновник с Украины рассказал изданию, что в Киеве опасаются изменений в ГСУ из-за возможного замедления поставок оружия. По словам собеседника издания, ничто не сможет заменить американскую спутниковую разведку и логистические возможности тяжелых военных самолетов.

В России выступают против поставок вооружений Украине и неоднократно заявляли, что это мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы станут законной целью для Вооруженных сил РФ.

Ранее украинские военные после учений раскритиковали подготовку солдат НАТО.

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