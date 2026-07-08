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Политика

Трамп заявил, что Гренландия не нужна Дании

Трамп: США очень нуждаются в Гренландии, а Дании этот остров не нужен
kovop/Shutterstock/FOTODOM

США очень нуждаются в Гренландии, а Дании этот остров не нужен. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита организации в Анкаре, передает NBC News.

По мнению американского лидера, Соединённые Штаты нуждаются в Гренландии «для защиты мира».

Трамп также добавил, что США взяли остров под защиту после оккупации Дании нацистами во время Второй мировой войны (1939 – 1945 годы), но затем «по глупости» вернули его обратно. Он подчеркнул, что американскому государству не следовало этого делать.

Гренландия является частью Королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

В январе в Минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения США на остров.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жёстко, «если не сказать жестоко».

Ранее премьер Дании заявила о готовности защищать Гренландию после новых притязаний Трампа.

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