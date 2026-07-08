В Дании заявили, что готовы защищать «каждый дюйм» Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен после возобновления притязаний на Гренландию со стороны президента США Дональда Трампа заявила, что остров «не продается», страна готова защищать его «каждый дюйм». Об этом пишет газета Mirror.

Копенгаген готов защищать свою территорию и поддерживает право Гренландии самостоятельно определять свою судьбу, отметила она.

«Мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО, включая нашу собственную территорию. Мы надеемся, что все, включая всех союзников, будут уважать право народа Гренландии на самоопределение. Гренландия, разумеется, не продается», — сказала Фредериксен.

О том, что Гренландия не нужна Дании, но необходима Вашингтону, Трамп заявил на саммите НАТО в Анкаре. По его словам, США взяли остров под защиту после оккупации Дании нацистами во время Второй мировой войны, но затем «по глупости» вернули его обратно, что не следовало делать.

Ранее Макрон исключил захват Гренландии США.