Политолог оценил перспективу войны США с Данией за Гренландию

Политолог Вайнер: Трамп не будет воевать с Данией за Гренландию – он ее купит

Вероятность военного столкновения США и Дании за Гренландию крайне невысока – в этом у Вашингтона нет потребности, так как он может просто «купить» и Гренландию, и лояльность Дании. Об этом политический обозреватель Грег Вайнер заявил в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Зачем [президенту США Дональду] Трампу воевать с Данией за Гренландию? Дешевле просто купить. Будет пакетная сделка», — убежден эксперт.

Он отметил, что ВВП США составляет 31 трлн долларов, а Дании – 460 млрд долларов, то есть порядка 1,5 от американского уровня. На этом фоне заявления премьер-министра Метте Фредериксен на саммите НАТО звучат как громкие слова в ходе борьбы за электоральный рейтинг, но на практике они неосуществимы, считает Вайнер.

«Сказала, что будет защищать каждый дюйм Гренландии. А что она будет делать, если несколько дюймов острова растает в следствие потепление климата? Что касается реакции Дональда Трампа, то ему вряд ли вообще донесли слова премьер-министра Дании», — считает политолог.

Напомним, накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен после возобновления притязаний на Гренландию со стороны президента США Дональда Трампа заявила, что остров «не продается», страна готова защищать его «каждый дюйм». Копенгаген готов защищать свою территорию и поддерживает право Гренландии самостоятельно определять свою судьбу, подчеркнула она.

Позднее Трамп сообщил, что на данный момент не принял решения относительно возможного вывода дополнительного числа американских войск из Европы, отметив, что многое будет зависеть от Гренландии и от того, удастся ли США заключить хорошую сделку по острову.

Евросоюз ранее обрисовал позицию по Гренландии после новых притязаний Трампа.