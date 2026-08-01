В Москве заявили о готовности к переговорам с Киевом

Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.

«Российские официальные лица много раз говорили, что мы к переговорам всегда открыты», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что это украинская сторона прерывала переговоры и даже запрещала их.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад говорит, что «еще подумает» над тем, когда возобновлять переговоры с Россией, и настаивает на сохранении действующей в Киеве власти. При этом союзники Киева настаивают на объявлении перемирия и прекращении огня, после чего на территории республики появятся многонациональные силы во главе с Англией и Францией, и только тогда они «сядут поговорить», указал министр. Он назвал такой сценарий «ультиматумом» России.

Накануне американский президент анонсировал поездку своих советников Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа в Киев. Это будет первый подобный визит. В Белом доме подчеркнули, что для Соединенных Штатов мирное разрешение украинского конфликта по-прежнему находится в приоритете.

Ранее сообщалось о подготовке Украиной и США нового предложения для России под названием «Перемирие в небе».