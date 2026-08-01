СМИ сообщили о подготовке ударов по ядерным объектам Ирана

Американские военные завершили подготовку к серии атак на ядерные объекты Ирана, в том числе подземный комплекс под горой Пикакс, расположенной к югу от Тегерана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Военные США готовятся к серии ударов по иранской ядерной инфраструктуре, включая гору Пикакс», — говорится в публикации.

Отмечается, что активная фаза приготовлений началась в последние несколько дней.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил о намерении ударить по ядерному объекту, находящемуся внутри горы Пикакс в Иране, в случае, если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе.

До этого телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что США и Израиль планируют нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. По данным канала, атаки могут начаться в ближайшие выходные. Израиль уведомлен и координирует свои действия с США, однако окончательное разрешение на нанесение ударов американский лидер пока не дал. Целями, по данным источников, станут электростанции и нефтеперерабатывающие заводы.

В июне Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана.

Ранее разведка Израиля раскрыла США секретный ядерный объект в Иране.