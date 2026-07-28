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Проблемы с бензином в России
Политика

Трамп пригрозил ударить по ядерному объекту в Иране

Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ударить по ядерному объекту, находящемуся внутри горы Коланг (Пикакс) в Иране, в случае, если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я знаю в точности, что происходит под Пикакс. Нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку», — отреагировал глава Белого дома на сообщения СМИ о якобы переброске туда иранских ядерных центрифуг.

Президент Соединенных Штатов не первый раз угрожает Ирану ударами. До этого Трамп заявил, что США возобновят атаки, если ему не понравится, как Тегеран будет соблюдать договоренности. 15 июня США и Иран объявили о достижении мирного соглашения. По данным СМИ, меморандум о взаимопонимании состоит из 14 пунктов и будет подписан уже 19 июня. Как соглашение оценивают эксперты и возможно ли возобновление конфликта — в материале «Газеты.Ru».

До этого Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана.

Ранее в США забили тревогу из-за риска появления на Ближнем Востоке новой ядерной державы.

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