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Армия

СМИ сообщили о планах США и Израиля нанести удары по Ирану

CBS: США и Израиль готовят удары по энергоинфраструктуре Ирана
AP

США и Израиль планируют нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.

«Удары возможны в течение всех выходных», — говорится в публикации.

Как отмечается в материале, речь идет об одной из самых жестких кампаний бомбардировок объектов энергетической инфраструктуры Ирана. По данным CBS, Израиль уведомлен и координирует свои действия с США, однако окончательное разрешение на нанесение ударов американский президент Дональд Трамп пока не дал. Целями, по данным источников, станут электростанции и нефтеперерабатывающие заводы.

До этого Трамп заявлял, что США намерены нанести мощные удары по Ирану, но при этом продолжают выяснять возможность достижения договоренностей. Он отмечал, что стратегия Вашингтона предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки.

В июне американский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана, отмечая, что в противном случае положение США в конфликте было бы сложнее.

Ранее КСИР пообещал «наказать» США за атаки на Иран.

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