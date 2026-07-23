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Политика

Разведка Израиля раскрыла США секретный ядерный объект в Иране

CNN: «Моссад» передал США данные о ядерных центрифугах в горе Коланг в Иране
ЦАХАЛ

Израильская разведка «Моссад» передала американским чиновникам разведданные о горе Коланг (Пикакс) в Иране, где якобы хранятся ядерные центрифуги. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации издания, сведения о размещенных объектах в горе передал новый директор разведывательной службы Израиля Роман Гофман во время своего визита в Вашингтон.

13 июля газета The New York Times писала, что бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада поместили под домашний арест из-за связей с израильской разведкой. По ее данным, «Моссад» несколько лет поддерживал связи с политиком и рассматривал его как возможную фигуру для переходного периода после смены власти в Тегеране. Сообщалось, что спецслужбы Израиля и США хотели сделать Ахмадинежада лидером Ирана. Однако он отказался помогать Вашингтону и Тель-Авиву, когда получил ранения в ходе ударов по Тегерану.

В свою очередь в Иране опровергли это сообщение.

Ранее Нетаньяху рассказал, в каком случае Израиль атакует Бейрут.

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