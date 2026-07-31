Трамп раскрыл планы в отношении конфликта на Украине

Трамп: США стремятся к миру на Украине, а не вооружению Киева

Соединенные Штаты стремятся к миру на Украине, а не вооружению Киева. Об этом в интервью Financial Times (FT) заявил президент Дональд Трамп.

«Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — сказал Трамп.

До этого Дональд Трамп заявил, что ладит и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он также сообщил, что настаивал во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на том, чтобы тот «завершил войну».

В начале июля Путин провел с Трампом телефонный разговор. В ходе беседы было обозначено, что Киев и Европа рассчитывают на затягивание и дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Москва акцентировала внимание на политико-дипломатическом урегулировании конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил о подготовке новых требований к России о мире.