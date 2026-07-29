Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Трамп высказался о своих отношениях с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что ладит и с Путиным, и с Зеленским
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским», — сказал он.

Трамп также заявил, на прошедшей встрече с Зеленским указал ему на необходимость завершить украинский конфликт.

Незадолго до встречи Трампа и Зеленского агентство Reuters писало, что оба лидера могут обсудить инициативу о прекращении огня в воздухе, которую планируют предложить России на будущих переговорах.

28 июля Трамп провел часовую встречу с Зеленским в Вашингтоне. Переговоры прошли в закрытом режиме, в Белом доме их назвали «позитивными и продуктивными», однако лидеры не сделали заявлений для прессы. Позже Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot для защиты от России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!