Трамп высказался о своих отношениях с Путиным и Зеленским

Трамп заявил, что ладит и с Путиным, и с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что ладит и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом президент США заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским», — сказал он.

Трамп также заявил, на прошедшей встрече с Зеленским указал ему на необходимость завершить украинский конфликт.

Незадолго до встречи Трампа и Зеленского агентство Reuters писало, что оба лидера могут обсудить инициативу о прекращении огня в воздухе, которую планируют предложить России на будущих переговорах.

28 июля Трамп провел часовую встречу с Зеленским в Вашингтоне. Переговоры прошли в закрытом режиме, в Белом доме их назвали «позитивными и продуктивными», однако лидеры не сделали заявлений для прессы. Позже Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский попросил у Трампа «зимний пакет» ракет Patriot для защиты от России.