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Политика

Путин и Трамп обсудили затягивание украинского конфликта Киевом и Европой

Ушаков: Путин и Трамп обсудили затягивание украинского кризиса Киевом и Европой
Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

В ходе разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа было обозначено, что Киев и Европа рассчитывают на затягивание и дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает Интерфакс.

По словам дипломата, российская сторона акцентировала внимание на политико-дипломатическом урегулировании конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Тем не менее власти Украины и их европейские союзники предпочитают затягивать и усиливать эскалацию конфликта.

Путин указал, что Европа исходит из ложного восприятия ситуации на линии боевого соприкосновения, добавил Ушаков.

Также российский лидер указал своему американскому коллеге на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников относительно ситуации на специальной военной операции. Российский лидер рассказал, что «российские Вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим».

В субботу, 4 июля, президент России в телефонном разговоре с главой Белого дома поздравил его и весь американский народ с Днем независимости США. Помимо этого, Путин направил Трампу праздничную телеграмму. Российский лидер добавил, что подписание Декларации независимости США положило начало существованию американского государства.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом «реальную перспективу» окончания военных действий на Украине.

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