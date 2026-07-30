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Политика

Экс-глава МИД Украины заявил о подготовке новых требований к России о мире

Экс-глава МИД Пристайко: США и Украина обсуждают исходные позиции соглашения с РФ
Tom Nicholson/Reuters

Соединенные Штаты и Украина, скорее всего, обсуждают исходные позиции соглашения о прекращении конфликта, которые затем будут представлены России. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Radio NV.

Он заявил, что предложения о прекращении конфликта, которые были достигнуты в Анкоридже президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, не нашли поддержки Украины, о чем недавно сообщил госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, как бы незначительным партнером Киев ни был для Вашингтона, там уважают и учитывают его точку зрения.

Пристайко предположил, что сейчас Украина и США, вероятнее всего, обсуждают «исходные позиции» соглашения о прекращении конфликта, которые затем будут представлены России.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров поспорил с оценкой госсекретаря США Марко Рубио, который заявил о провале анкориджских договоренностей по Украине. По словам главы МИД РФ, прежде чем говорить о неудаче, необходимо разобраться, кто именно не выполнил соглашения.

23 июля Лавров и Рубио провели переговоры в Маниле. Глава МИД РФ довел до госсекретаря информацию о текущей обстановке в зоне украинского конфликта. Кроме того, дипломат указал на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием. Рубио, в свою очередь, заявил, что для урегулирования конфликта между РФ и Украиной нужны новые идеи и предложения.

Ранее Захарова призвала США внести ясность в ситуацию с договоренностями в Анкоридже.

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